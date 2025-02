Lapresse.it - Super Bowl 2025, a New Orleans di fronte Chiefs e Eagles: orario e dove vederlo

Leggi su Lapresse.it

Domenica sera l’America è pronta a fermarsi per il. A New, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza, andrà in scena l’evento sportivo più seguito al mondo, tra Philadelphiae Kansas City, a caccia del terzo trionfo consecutivo. Ildome, sold out da mesi, ospiterà 73mila spettatori in quello che si preannuncia un incasso da record. Un avvenimento globale ma non per tutti, considerando che i prezzi per assistere dal vivo alla partita partono da 7000 dollari.: in tribuna anche Donald TrumpIl paradosso di quest’edizione, la numero 59, è che il risultato finale potrebbe passare in secondo piano rispetto a tutto ciò che ruota attorno al match. L’annunciata presenza in tribuna di Donald Trump, primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare al, e quella già certa di Taylor Swift, fidanzata di Travis Kelce, stella dei, rischia di distogliere l’attenzione dai protagonisti in campo.