Internews24.com - Suning Inter, tre holding di Zhang in bancarotta: cosa succede all’ex proprietario del club

Leggi su Internews24.com

di Redazione, trehanno dichiaratoin Cina, l’obiettivo è un accordo sulla ristrutturazione dei debiti,agli ex nerazzurriArrivano novità importanti suGroup. Parliamo della società cinese che fino a qualche mese or sono – se lo ricorderanno bene i tifosi – era a capo dall’. A quanto si apprende, ben tredi proprietà diJindong, exdell’appunto, avrebbero dichiaratoin Cina tramite un accordo per la ristrutturazione del debito.Come riportato da Calcio e Finanza questa mattina infatti, in modo particolare, si tratterebbe di dueattraverso cuiJindong controlla una piccola percentuale in.com, vale a direAppliance Group (1,4%) es Group (2,75%).