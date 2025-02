Internews24.com - Sucic, l’ex tecnico della Dinamo è certo: «Corre e sa fare tutto, somiglia a Barella»

di Redazione, sul nuovo acquisto dell’Inter ha parlatoallenatoreZagabria che ha descritto il giocatoreIntervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nenad Bjelica, ex allenatoreZagabria ha descrittonuovo acquisto del’Inter.PAROLE – «Petare non si ferma. Fa almeno 13 chilometri a partita e in mezzo sa: il regista, la mezzala e il fantasista. È undi talento. Farà carriera in nerazzurro».ARRIVA PER 16 MILIONI BONUS COMPRESI. UN AF? – «Considerando i prezzi che girano oggi per i centrocampisti, assolutamente sì. È un giocatore e un ragazzo da 10. L’ho allenato soltanto per 8 partite, poi si è infortunato al metatarso e abbiamo iniziato a perdere o a pareggiare. Era fondamentale».CE LO DESCRIVA: TRE PREGI DA SOTTOLINEARE – «Ti dà equilibrio, sail regista e la mezzala e ha ottime capacità di inserimento.