Sucic Inter, finalmente ci siamo! Fissate le visite mediche per il centrocampista

di Redazionecileper ilclasse 2003. Tutti i dettagliPetarè stato il botto finale esploso dal calciomercato, con i nerazzurri che hanno confezionato il suo acquisto dalla Dinamo Zagabria. Ilcroato classe 2003 rimarrà alla Dinamo fino a giugno, per poi diventare un giocatore dei nerazzurri in occasione della rassegna in USA per il Mondiale per Club. Arrivano novità importanti sull’arrivo del giocatore in Italia, come riportato da Pasquale Guarro. Il croato sarà domani a Milano per effettuare ledi rito, confermate per domani ledi.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 9, 2025«, confermate per domani ledi.» Queste le parole del giornalista, che conferma quanto detto.