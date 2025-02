Internews24.com - Sucic Inter, a brevissimo visite mediche e firma: spunta il retroscena su quella telefonata di Ausilio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ailsufatta daal centrocampista croatoPetarè l’ultimo colpo siglato dal mercato. Il centrocampista croato classe 2003 è stato prelevato dalla Dinamo Zagabria per circa 16 milioni di euro, ma rimarrà in prestito fino al termine della stagione in Croazia. Il suo sbarco a Milano è atteso per domani: prima le, poi lasul contratto di 5 anni con il suo nuovo club e poi sugli spalti di San Siro per assistere al match contro la Fiorentina. Questo il programma riassunto da Calciomercato.com, che svela unsu unafatta dal direttore sportivo dei nerazzurri, Piero, al calciatore subito dopo aver definito l’operazione.– «Formalmente i due club hanno chiuso tutto già da una settimana eha già chiamato il calciatore per dargli il benvenuto nella famiglia nerazzurra, una breveper farlo sentire accolto e importante.