Sucic in arrivo a Milano | visite con l’Inter e blitz a San Siro | CM IT

Il 21enne centrocampista croato dal prossimo luglio sarà un nuovo giocatore del club campione d’ItaliaCi siamo per l’di Peter, che dalla prossima estate sarà ufficialmente un nuovo giocatore del.Petar(Ansa) – Calciomercato.itIl giovane croato presto sarà in Italia e come raccolto da Calciomercato.it domani mattina sosterrà lemediche per conto del club nerazzurro tra la cinica Humanitas di Rozzano e il Coni. Per il centrocampista classe 2003 anche un rapido passaggio in sede per sbrigare alcune questioni burocratiche, mentre in serata insieme al suo entourage sarà a Sanper seguire dalla tribuna la sfida di campionato tra la squadra di Simone Inzaghi e la Fiorentina.Calciomercato Inter,al posto di Frattesi? Le cifre dell’accordo con la DinamoCome raccontatovi la scorsa settimana dalla nostra redazione,ha trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per la cessione a titolo definitivo diper 14 milioni di euro come base fissa, oltre a 2,5 milioni di bonus e una percentuale vicina al 10%.