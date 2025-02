Inter-news.it - Sucic è un colpo che assolve più funzioni: Inter attenta al futuro

Petarsi appresta a svolgere le visite mediche con l’, club al quale approderà nella prossima stagione. Il suo acquisto soddisfa varie pretese della dirigenza nerazzurra.IL PUNTO – Petarsarà il valore aggiunto del centrocampo dell’a partire dalla prossima annata. Il calciatore croato è stato scelto con estrema convinzione dalla dirigenza nerazzurra, che per ottenere il sì della Dinamo Zagabria al suo trasferimento ha acconsentito sia all’inserimento di numerose clausole favorevoli ai croati che al passaggio del classe 2003 a Milano solo a partire dall’estate. Non vi è dubbio che le aspettative del club nerazzurro nei suoi riguardi siano elevate, tanto che i paragoni con illustri connazionali come Marcelo Brozovic non si sprecano.è un centrocampista completo: ecco ciò che può portare all’VARI VANTAGGI – L’arrivo diall’consente di condurre un ragionamento fondato su due elementi principali: la duttilità del croato e i possibili risvolti sul piano del mercato in uscita.