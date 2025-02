Bergamonews.it - Successo per la fiera bovina di Sant’Apollonia: ha oltre 260 anni di storia

Con260diè lapiù antica di Lombardia e fra le più storiche d’Italia quella dia Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, giunta all’edizione ufficiale n.197. Proprio di recente è stato scoperto negli archivi del comune cremonese un documento datato 8 agosto 1761 che definisce il contratto “per l’affitto dell’osteria maggiore e delle altre due ostarie dette Bettolini” di proprietà comunale. Nel documento l’autore fornisce istruzioni e regole dettagliate, su come servire la carne e il vino in occasione di una festa importante specificando che, in quei giorni in paese c’è “molto concorso de forestieri”. Secondo quanto si può evincere dal testo, questa festa era uno dei momenti più importanti per la comunità rivoltana e la ricorrenza era conosciuta anche nei paesi limitrofi e celebrata già prima del 1761, dato che per l’occasione le normative stabilite per tutto l’anno venivano integrate in previsione del fatto che in paese arrivavano numerosi forestieri che frequentavano le osterie.