Street Fighter 6 | Mai si aggiunge al roster tutte le novità dell’aggiornamento

Da oggi, Mai Shiranui, la leggendaria kunoichi di SNK, entra ufficialmente neldi6! Disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e PC via Steam, Mai è il secondo personaggio ospite della storia della serie, con un set di mosse ispirato ai classici Fatal Fury e The King ofs.Mai è giocabile ine tre le modalità di gioco: Fighting Ground per il classico 1v1, World Tour dove diventa un nuovo Maestro, e Battle Hub con mosse avatar dedicate.I giocatori con l’Year 2 Character Pass o l’Ultimate Pass possono giocare subito con Mai, acquistabile anche separatamente con iCoins. La kunoichi arriva con due outfit: il classico di Fatal Fury e uno ispirato al prossimo Fatal Fury: City of the Wolves.Altri aggiornamenti inclusi:Professor Woshige V-Rival – Il leggendario sviluppatore di6, Woshige, arriva nel Battle Hub come sfidante speciale.