Stranger Things 5 | tutto quello che sappiamo finora

Il 2025 segna il ritorno a Hawkins per l’ultima volta.5, la stagione conclusiva della serie Netflix di successo, è pronta a chiudere il cerchio e regalare ai fan un finale epico. Dopo il cliffhanger lasciato alla fine della quarta stagione, le aspettative sono alle stelle. Eccochesulla stagione finale.5: cosa aspettarsiI fratelli Duffer hanno già dichiarato che la stagione finale sarà la più grande di tutte. La storia tornerà alle origini, con atmosfere più vicine alla prima stagione, ma con un’intensità mai vista prima. Otto episodi che saranno come otto film blockbuster, pieni di suspense, horror e azione.Dopo la battaglia contro Vecna, Hawkins è in ginocchio e il confine tra il mondo reale e il Sottosopra sembra più sottile che mai.