Strada dell’Orecchiella Aperto il primo lotto

Rinasce lanei comuni di San Romano e Villa Collemandina. Ieri il presidente Eugenio Giani, insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, è tornato in Garfagnana, nel cuore del Parco naturale, accolto dalla sindaca di San Romano, Raffaella Mariani, per vedere la conclusione dei lavori deldella. Un tratto rimesso in sicurezza e allargato per consentire una maggiore funzionalità e fruibilità del percorso. Presenti anche i sindaci di Villa Collemandina, Francesco Pioli, e di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, oltre ai tecnici responsabili del progetto. L’importo complessivo stanziato dalla Regione Toscana è di 2 milioni e 200mila euro e riguarda dodici chilometri di percorso fino a Caprignana. Il secondodei lavori per i restanti sei, è già a gara.