Ilgiorno.it - Stendardo dei Disciplini: l’opera rovinata da una turista sbadata. Cosa raffigura e chi l’ha dipinto

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 9 febbraio 2025 – Lodei, capolavoro del Rinascimento bresciano, è finito al centro di una vicenda di cronaca che sembra echeggiare il copione di un film comico. Una, infatti, cadendo nella sala in cuisi trova esposta, al museo di Santa Giulia, ne ha squarciato la tela, provocando danni per migliaia di euro. quadro Romanino rotto a santa Giulia , Brescia 7 febbraio 2025, Fotolive Prima di questo incidente – che verrà, ovviamente, ben presto emendato con una riparazione a cura di tecnici esperti – il quadro realizzato da Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, aveva fatto notizia per il suo ritorno in città nell’ambito di una mostra dedicata proprio al Rinascimento, successivo al suo approfondito restauro.Lodeimisura 142 centimetri di base e 200 centimetri di altezza.