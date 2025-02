Liberoquotidiano.it - Stefano De Martino "padrone": sold out a teatro, chi c'era a vederlo a Roma

Che il momento diDesia "magico" lo testimoniano vari dati. Innanzitutto, i record di ascolto di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 che l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha ereditato da Amadeus. Sembrava impossibile, ma Deha fatto meglio dell'ingombrante collega passato al Nove, superando anche i 6 milioni di telespettatori in una delle fasce cruciali del palinsesto. Un capolavoro, confermato anche dallo straordinario successo del programma sui social. Fuori dal set, lontano dalle telecamere della tv, le cose per Devanno addirittura meglio. Il suo spettacolo teatrale èout, venerdì e sabato sera ha fatto tappa al prestigiosoBrancaccio a. Il suo Meglio stasera vuole farlo trasformare definitivamente in qualcosa di più di un conduttore "leggero".