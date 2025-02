Ilgiorno.it - Stefano Conte, hair stylist dei vip: Irama porta al Festival di Sanremo lo stile made in Monza

, 9 febbraio 2025 - Forbici e pettine e voilà, loinarriva a, cantante monzese, salirà sul palco dell’Ariston con il taglio di, da decennidei vip e presente in più edizioni del. Da sempre, al secolo Filippo Maria Fanti, si affida alle abili mani diper trovare il look: “Lo conosco da quando aveva 8 anni - ricorda l’- nei giorni scorsi l’ho sentito. Era tranquillo e determinato, convinto di quello che fa. Da ragazzino diceva sempre: “Io so che ce la farò”. Sembrava un predestinato”. Asi presenterà con un taglio a metà strada tra mullet e wolf cut, come dicono i tecnici. Possiamo così aspettarci uno scalato/riccio con dei colpi di sole. Nell’ultimo video giàquel taglio che ben si abbina con l’armatura medievale che indossa.