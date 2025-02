Inter-news.it - Stavolta Castro non incide, pari Bologna a Lecce! Un gol annullato

Ilfa 0-0 sul campo del, dopo aver vinto in settimana in Coppa Italia contro l’Atalanta. L’obiettivo Inter Santiagonon.RETI INVIOLATE – Al Via del Mare, scontro tra due squadre con obiettivi diversi: da un lato ildi Marco Giampaolo in lotta per rimanere in Serie A; dall’altro, ildi Vincenzo Italiano, che punta l’Europa e in settimana ha conquistato una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, traguardo che mancava dal 1999. Nei felsinei si fa sentire la stanchezza dell’impegno settimanale contro l’Atalanta e nel primo tempo faticano un po’. Infatti, dopo pochi minuti clamoroso pasticcio difensivo e per poco ne approfitta Tete Morente. Al 17? altro errore della difesa eci pensa un super Skorupski a dire di no: prima su Pierotti e nella ribattuta su Helgason.