Stadio Martini lavori a giugno Cercasi campo e palestra

di gioco nuovo di zecca ma in erba sintetica. Ultimi mesi di utilizzo delsportivo ““ di Poggio a Caiano e poi via aidi riqualificazione dell’impianto. E questo significa che per la stagione 2025/2026 il Comune dovrà trovare altre soluzioni per le partite domenicali e per la scuola calcio. "Verrà rifatto il manto sintetico - ha spiegato il sindaco Riccardo Palandri - e l’intervento interesserà anche gli spogliatoi. Il Comune intanto sta cercando, nei territori limitrofi, soluzioni alternative per gli allenamenti dei ragazzi quando ilsarà chiuso per iche partiranno a fine primavera e dureranno sino alla fine dell’anno". Il costo dell’opera è di 1 milione e 200mila euro di cui 700mila euro finanziati dal bando della Regione Toscana “Sport e periferie“. "Ci stiamo guardando intorno da tempo - sottolinea l’assessore allo sport Piero Baroncelli - interpellando il Comune di Carmignano e quello di Prato.