Sporting Lisbona vs Borussia Dtm | le probabili formazioni

Si giocano un posto agli ottavi due squadre che per il loro potenziale avrebbero dovuto ottenere la qualificazione diretta.vsDtm, match valido per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025, si giocherà martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Josè Alvalade.VSDORTMUND: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lusitani avevano iniziato molto bene il cammino europeo, tanto da conquistare 10 punti nelle prime quattro partite, salvo poi calare chiudendo il girone unico di Champions League al 23esimo posto con 11 punti in otto partite. La squadra di Borges comanda il proprio campionato, ma punta a proseguire nella massima competizione continentale. Anche i tedeschi hanno buttato via una qualificazione diretta agli ottavi che sembrava ampiamente alla portata.