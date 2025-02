Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 9 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Volta a la Comunitat Valenciana, gliinvernali con lo sci alpino, lo slittino, lo skicross e lo short track, e tanto altro ancora.Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) la discesa libera maschile: lo start avverrà alle ore 11.30 e tra i 56 atleti al cancelletto di partenza ci saranno anche quattro azzurri, ovvero Dominik Paris e Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni.Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseA partire dalle ore 12.10 andrà in scena la seconda gara in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross: si preannuncia grande spettacolo sulle nevi di Passo San Pellegrino,l’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis.