Spinazzola in dubbio contro l’Udinese potrebbe iniziare Mazzocchi CorSport

Il Corriere dello Sport segnala che Leonardosaltare la partita con. Al suo postopartire titolareinperEcco cosa si legge sul quotidiano diretto da Zazzaroni:Leonon è al meglio: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45in un Maradona sold out per la settima volta in stagione. Se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe acompletare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. A conti fatti, fermo restando illegato all’impiego di, oggi Conte dovrebbe schierare dal primo minuto la stessa formazione esibitala Juve e la Roma: Meret in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Spina e; Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo; Politano, Lukaku e Neres nel tridente.