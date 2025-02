Secoloditalia.it - Spiare le chat della moglie su Whatsapp è reato. Spiare quelle dei parlamentari di FdI si può…

Leggi su Secoloditalia.it

Il marito sperava di poter incastrare laesibendo lapersonalidonna trovate, o ricevute da qualcuno, direttamente da. Ma non è stata una buona idea: il giudice lo ha condannato per violazioneprivacy. Lo ha stabilito una sentenzaCassazione, datata 27 gennaio, che ha confermato la condanna di un uomo, che in una causa civile – come scrive il Messaggero – aveva prodotto delle conversazioni tra la exe il suo datore di lavoro prese dal telefono di lei, del quale conosceva il codice di sblocco.L’uomo si è difeso sostenendo di essersi impossessato delleper verificare informazioni importanti per tutelare la salute del figlio, conoscendo la password per accedere al dispositivo. Per i giudici, però, «non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato a un risultato certamente in contrasto con la volontàpersona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio», si legge nella sentenza.