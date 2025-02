Spese militari la caccia al tesoro Ue di Giorgetti | Emergenza come ai tempi del Covid ecco dove trovare le risorse

Leggi su Open.online

Vladimir Putin da una parte, Donald Trump dall’altra. La tenaglia che stringe l’Europa – da un lato la guerra sul fronte ucraino, dall’altro la minaccia di disimpegno americano – rappresenta una situazione di «grave», non dissimile da quella che ormai cinque anni fa colpì il continente sotto altra forma: quella del-19. È la considerazione che il ministro dell’Economia Giancarlocondivide oggi con il Financial Times: non una riflessione «scolastica», ma funzionale a indicare i cambiamenti di policy necessari. All’esplosione dell’pandemica, ricorda, l’Ue reagì – sul piano economico – sospendendo le regole fiscali, perché la situazione era, appunto, «eccezionale». I Paesi dell’Eurozona vennero “liberati” dalla gabbia di spesa del Patto di stabilità, così da poter usare il loro bazooka dipubbliche per scongiurare il tracollo delle economie.