Oasport.it - Speed skating, team sprint azzurro in top-5 nei Mondiali juniores a Collalbo

Terza e ultima giornata di gare deidiandato in archivio a. Sull’anello di ghiaccio nostrano, un day-3 in cui la Nazionale italiana non è riuscita a conquistare le medaglie nelle specialità previste dallo schedule.Nelmaschile, Mattia Leonardelli, Daniele Zampedri e Lorenzo Minari si sono classificati in quinta posizione con il crono di 1:25.91. L’oro è andato al terzetto norvegese (1:22.98) a precedere la Polonia (1:23.35) e la Germania (1:24.20). Decima piazza per le ragazze nostrane nella medesima specialità. Aurora Aiello, Giorgia Fusetto e Giorgia Franceschini hanno stampato il tempo di 1:39.35. La Polonia si è imposta in 1:32.33 davanti al Canada (1:32.67) e alla Corea del Sud (1:32.78).Nella Mass Start femminile, Emily Tormen ha concluso al decimo posto (7:20.