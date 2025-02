Spettacolo.periodicodaily.com - SPECCHIO RIFLESSO è il nuovo singolo di ELENA VENTURA fuori dal 17 gennaio

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Con il brano “Riflesso”, Elenaaffronta con ironia e determinazione il tema del giudizio e delle imposizioni sociali, invitando a ribellarsi contro chi non riesce a guardare oltre il proprio riflesso. Il videoclip, tra satira e provocazione, amplifica il messaggio, mettendo in scena una sfida a chi si nasconde dietro una tastiera per emettere sentenze.Elena, Disponibile da Venerdì 17ilRiflesso”A partire da venerdì 17, ildi Elena, “Riflesso”, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme digitali. Con questo brano, Elena lancia un urlo ironico contro il giudizio facile e l’omologazione che spesso caratterizzano la società contemporanea.Il Messaggio del: Oltre i Pregiudizi e le Imposizioni“Riflesso” è un pezzo che sfida le imposizioni e i pregiudizi, utilizzando una voce dolce ma incisiva.