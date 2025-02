Sololaroma.it - Sottil per l’estate, la Roma c’è: Riso carta in più per i giallorossi

Settimana travagliata in casa, con tanti problemi che si intrecciano e non fanno guardare al futuro con grande fiducia. Dall’eliminazione in Coppa Italia ad un Ranieri schietto sui problemi col Fair Play Finanziario, che condizioneranno anche le campagne acquisti future. Il mercato di gennaio ha infatti portato colpi esotici, sui quali il giudizio è sospeso in attesa di vederli in campo, probabilmente già oggi col Venezia, ma che non hanno di certo fatto battere il cuore dei tifosi. Quasi tutti arrivati l’ultimo giorno disponibile, in ore concitate per tutti. In contemporanea, il Milan chiudeva per Riccardo.Un giocatore che da tempo promette bene e mostra giocate molto interessanti, con un evidente problema di continuità di rendimento che lo ha limitato. Per lui 5 gol e 3 assist in 25 gare stagionali con la maglia della Fiorentina, ed ora la grande occasione in rossonero.