Inter-news.it - Sosa sicuro: «L’Inter non sbaglierà approccio. Inzaghi si è fatto sentire!»

Leggi su Inter-news.it

A poche ore da Napoli-Udinese e alla vigilia di Inter-Fiorentina, l’ex calciatore Robertoesprime un giudizio sul momento delle due squadre che lottano per il titolo.RE EMOZIONALE – Da ex calciatore azzurro, Robertointerviene nello studio di Sky Sport 24 dichiarando: «La classifica del Napoli? Dal punto di vista emozionale me lo aspettavo perché Antonio Conte su questo è fortissimo ed è in grado di lavorare sulla testa dei calciatori. In passato a Napoli c’è stato Luciano Spalletti che riusciva ad arrivare al cuore dei calciatori e così ha vinto lo scudetto. Io non so come andrà a finire quest’anno ma so che da questo punto di vista Conte è molto bravo a toccare i tasti giusti e a far fare qualcosa di più dentro al campo. Poi c’è anche l’aspetto tattico, secondo me il mister è uno dei più bravi al mondo in questo senso.