Tvplay.it - Sorpasso decisivo per Castro, colpo in Serie A

Leggi su Tvplay.it

Clamorosodi scena per il futuro di Santiago. Un nuovo club è pronto a mettere le mani sul talento dellaA.Santiagoè uno dei più grandi gioielli dellaA ed è una dell’ennesime grandi trovate di Sartori, ex ds Atalanta e ora pluridirigente in quel di Bologna. Il club emiliano ha scoperto tanti talenti negli ultimi anni eè il nome nuovo, il giocatore che ha preso una difficile eredità come quella del talento svedese Joshua Zirkzee.perinA (Lapresse) TvPlaysta ripagando benissimo, nell’ultima settimana ha trovato nuovamente il gol ed è stato colui che – subentrando tra l’altro nella ripresa – ha siglato la rete decisiva per la vittoria del suo Bologna in Coppa Italia, e l’eliminazione dell’Atalanta. Il club felsineo si coccola il suo gioiello che però intanto continua a racimolare richieste di mercato.