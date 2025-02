Liberoquotidiano.it - "Sono stata malissimo, le gocce per dormire": corna del marito con Wanda Nara, il dramma della Guatieri

Per la prima volta, Simonaracconta pubblicamente la sua versione dei fatti sul tradimento dell'exKeita Baldé con. Ospite a Verissimo - il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 8 febbraio - ha svelato i dettagli di una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita, spiegando che a informarla di tutto fu Mauro Icardi, appena due mesi dopo le nozze, nel luglio 2022. "Ero sposata da poco, amavo mio, avevamo due bambini piccoli e, anche per vergogna, non ho voluto prendere decisioni drastiche", ha confidato alla padrona di casa, spiegando di aver scelto in quel momento di perdonare Keita. Tuttavia, qualche mese più tardi, nel gennaio 2023, un'altra segnalazione ha riacceso i dubbi. "Sempre Icardi mi mandava delle frecciatine su un altro incontro trae mioa Dubai, ma io non capivo se scherzasse o meno", ha aggiunto la, la quale ha poi scoperto dai media che quelle voci erano fondate.