Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduta anche stavolta”: incidente per Francesca Michielin sulle scale dell’Ariston prima di Sanremo. La foto con il tutore

Piccoloper. A due giorni dall’inizio del Festival dila cantante cade ed è costretta a ricorrere al. È lei stessa a darne notizia sui social facendosigrafare in un van con la gamba stesa e stretto a sé un pupazzo dell’omino Michelin. “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le” scrive online, dimostrando comunque di prenderla con autoironia e citando il titolo del brano con cui ha debuttato al Festival nel 2016, Nessun grado di separazione, appunto. “, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.sarebbedalledel teatro Ariston, come riportanodiversi media tra cui Repubblica. Fanno bene dunque i personaggi del mondo dello spettacolo a temere la scalinata sanremese.