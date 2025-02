Lanazione.it - Solidarietà, il Calcit dona dolci alla Caritas

Altro gesto di altruismo eper ilValdichiana che ha appena consegnato alledel territorio cortonese i prodottiariti, come ogni anno, dBanca Tema, filiale di Camucia. Una delegazione del Cda delValdichiana, le ha portate alle sedidi Cortona, Camucia e Calcinaio, "Si tratta di un gesto molto importante nei confronti delle persone più bisognose – conferma il presidente delValdichiana Massimiliano Cancellieri - una rete molto importante costruita nel territorio tra le varie associazioni ed enti del terzo settore. Un grande ringraziamento vaBanca Tema agenzia di Camucia, per questo gesto di". L’associazione prosegue, inoltre, il suo importante impegno nel territorio. Dopo aver presentato a fine gennaio l’ultimo acquisto, un’auto utile ai medici, psicologi e operatori delle unità operativa di cure palliative ed oncologia dell’Ospedale e zona distretto Valdichiana, sta mettendo in piedi una serie di iniziative per continuare a raccogliere fondi per le proprie attività.