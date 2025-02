Oasport.it - Slittino naturale, Tobias Paur e Andreas Hofer vincono la gara ad inseguimento di Umhausen

Leggi su Oasport.it

Dopo i trionfi dei giorni scorsi, si chiude con un altro successo la tappa di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Oggi era in programma la prova didi doppio. Successo per i nostricon il tempo di 1:18.14, davanti agli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1:18.37.Terza posizione per i nostri Matthias e Peter Lambacher con il tempo di 1:18.57, mentre concludono al quarto posto gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin in 1:21.12.La classifica generale premia gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger che chiudono con 540 punti contro i 495 di Matthias e Peter Lambacher a pari merito con