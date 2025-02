Ilnapolista.it - Sky conferma l’assenza di Spinazzola: c’è Mazzocchi a sinistra nel solito 4-3-3 di Conte

Napoli e Udinese si sfideranno questa sera al Maradona, ore 20:45.cerca di mantenere la distanza dall’Inter (+3) almeno fino allo scontro diretto del weekend del 2 marzo 2025, coi nerazzurri che tra l’altro giocheranno domani nel posticipo contro la Fiorentina, che li ha battuti al Franchi 3-0 giovedì scorso. Il Napoli giocherà con la difesa rimaneggiata, dato che anche– oltre alla lesione al soleo di Olivera e all’infortunio piuttosto lungo di Buongiorno, stasera in panchina – ha un risentimento alla schiena e non sarà della gara. Ne parla Sky, che opta percome sostituto ae non per un eventuale cambio di modulo.Skyla formazione del Napoli contro l’Udinese:outDi seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport:“NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.