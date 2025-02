Ilgiorno.it - Sir Oliver pigliatutto: ancora “Tre coni“

Leggi su Ilgiorno.it

“Tre“ per la gelateria Sirdi via Garibaldi. È stato confermato per il terzo anno consecutivo il riconoscimento assegnato da Gambero Rosso, come una delle migliori gelaterie italiane. L’encomio rappresenta il massimo riconoscimento della categoria, composta da 72 gelaterie italiane, di cui 14 in Lombardia. Il premio è arrivato così anche a Novate, alla storica attività deiugi Antonella Olivieri e Maurizio Poloni, già annoverato come patron del gruppo Artico e docente della scuola di gelateria milanese. "A Novate l’attività, aperta dai miei genitori nel 1980, a breve compirà 45 anni. Nel negozio si é unito mio marito nel 1981 e con il tempo nostra figlia Laura. Adesso noi due abbiamo più di 60 anni e siamo felici che nostra figlia abbia voluto continuare nel nostro settore.