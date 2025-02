Thesocialpost.it - Sinner rischia la squalifica per il doping: “Direttamente responsabile delle azioni del suo staff”

Mancano ancora due mesi all’arbitrato del Tas di Losanna, in programma il 16 e 17 aprile, che metterà la parola fine alla vicenda Clostebol. Un incubo che da mesi tormenta Jannike chedi compromettere la carriera del numero uno del mondo.Leggi anche:, l’ultima provocazione di Kyrgios: “Mi fa venire in mente una parola, Clostebol”Le tappe della vicendaDopo il torneo di Indian Wells, nell’aprile 2024,è risultato positivo a tracce infinitesimali di Clostebol, una sostanza proibita, penetrata nel suo corpo attraverso un massaggio effettuato dal fisioterapista. In seguito, ad agosto 2024, l’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha assolto il tennista, accettando la tesi della contaminazione involontaria.Tuttavia, a sorpresa, la Wada (Agenzia mondiale anti) ha presentato ricorso, portando la questione di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport.