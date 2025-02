Ilveggente.it - Sinner non se l’è bevuta: esplode il caso, che marasma

, così non si fa: la reazione del campione.Omaggiare un campione producendo un vino a lui dedicato? L’idea, almeno sulla carta, era molto bella. Peccato che non l’abbia pensata così il destinatario di quest’omaggio, che altri non sarebbe che il numero 1 del tennis mondiale, vale a dire il nostro Jannik. Ma riavvolgiamo il nastro, prima di scendere nei dettagli e di rivelare, per filo e per segno, cosa sia accaduto nelle ultime ore.non se l’èil, che(AnsaFoto) – Ilveggente.itPoco meno di un mese fa vi raccontavamo qui di come le vinerie Baldari avessero deciso di produrre un vino in edizione speciale e limitata. Il Rosso Jannik, per la precisione, un Primitivo di Manduria doc che celebrava un inedito connubio tra sport ed enogastronomia. Non c’entrava nulla, quindi, non direttamente per lo meno, il campione altoatesino con questa etichetta.