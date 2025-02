Oasport.it - Sinner-Alcaraz, quando il prossimo scontro diretto? Lo spagnolo sta tampinando il n.1

Jannike Carlosnon si affrontano dallo scorso 19 ottobre,il fuoriclasse altoatesino si impose nella finale del Six Kings Slam con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Il nostro portacolori ebbe la meglio nell’evento di esibizione andato in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) e guadagnò l’ambito assegno da sei milioni di dollari, ma quel testa a testa non rientra ufficialmente nei precedenti tra i due giocatori riconosciuti dall’ATP.Bisogna dunque risalire al 2 ottobre 2024,fu l’iberico a primeggiare nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di Pechino per 6-7(6), 6-4, 7-6(3). Il 21enne ha avuto la meglio anche negli altri due scontri diretti disputati nella passata annata agonistica, ovvero la semifinale del Roland Garros decisa per 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 e la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells chiusa in suo favore per 1-6, 6-3, 6-2.