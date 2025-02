Oasport.it - Simone Deromedis secondo in Val di Fassa e di nuovo in testa alla classifica di Coppa del Mondo!

Diin. Così come giusto che sia. Perché la classe non è acqua.ha ottenuto la seconda posizione in occasione della gara-2 valida per la sesta tappa delladel2024-2025 di sci skicross, andata in scena questa settimana nelle nevi amiche della Val di. Prova maiuscola dell’azzurro che, dopo la delusione di gara-1, è sceso in pista con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata. Detto, fatto: grazie al posto d’onore odierno infatti l’atleta è tornato nuovamente al comando dellagenerale.Parte benissimo la giornata del trentino che, conscio dell’errore di ieri, esce benissimo dai blocchi ritrovandosi dopo la struttura di partenza in, mantenendo la posizione per tutta la durata di una prova in cui si è fatto spazio anche un grande Dominik Zuech, abile a sfruttare le condizioni difficili del tracciato per superare Nicolas Raffort e staccare il pass per i quarti.