Ilgiorno.it - Si intrufola nella Rsa spacciandosi per parente in visita per razziare portafogli: bloccato da infermiera di turno e arrestato

Milano, 9 febbraio 2025 – Si erato dell'Istituto Redaelli per far razzia dima è stato prontamenteda una. L’uomo, un italiano di 48 anni con precedenti, è statoe domani sarà processato per direttissima.Stando a quanto ricostruito l'uomo è stato sorpreso all'interno della Rsa di Milano dove si erato confondendosi tra i parenti inagli anziani degenti, nei pressi di alcuni armadietti. Una volta capito che per lui si stava mettendo male ha cercato di fuggire ma l'di, una 35enne, gli si è parata davanti ed è riuscita a fermarlo. L'uomo è stato quindidalla polizia mentre la donna, caduta a terracolluttazione, è finita all'ospedale Gaetano Pini, da cui è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.