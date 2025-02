Oasport.it - Short track, tris di podi azzurri a Tilburg. La staffetta maschile si unisce a quella mista e a Confortola

Arriva anche il terzoo per l’Italia nell’ultima giornata della terzultima tappa del World Tour di. Laha concluso al terzo posto alle spalle dei padroni di casa dell’Olanda e del Belgio. Davvero un bel risultato per il quartetto composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali, a confermare la qualità di unache approccia al meglio ai prossimi appuntamenti a Milano per il World Tour e poi ai Mondiali.Una giornata che si era aperta con un altroo di una. Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Thomas Nadalini sono giunti secondi alle spalle dell’Olanda e davanti agli Stati Uniti. Alle spalle degli olandesi c’è stata la battaglia tra Polonia ed Italia, con i polacchi che sono riusciti ad imporsi nell’arrivo in volata.