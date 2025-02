Oasport.it - Short track, Italia seconda nella staffetta mista di Coppa del Mondo a Tilburg

Terzo podio azzurropenultima tappa dideldi. L’ha conquistato il secondo postograzie al quartetto composto da Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Thomas Nadalini. La vittoria è andata all’Olanda, con il terzo posto per gli Stati Uniti e la squalifica della Polonia.Una gara dominata dagli olandesi, che hanno preso il comando della, allungando poi negli ultimi giri, andando a vincere in completa solitudine con Jens van ‘T Wout. Alle spalle dell’Olanda c’è stata la battaglia tra Polonia ed, con i polacchi che sono riusciti ad imporsi nell’arrivo in volata.La giuria ha poi deciso di squalificare la Polonia per un cambio irregolare, con uno dei polacchi che ha fatto cadere prima Pietro Sighel, danneggiando anche Nadalini.