Ilgiorno.it - Shorinji Kempo. Non solo sport al Palazzetto

Una domenica die benessere quella in programma oggi aldellodi via Bernasconi a Cernobbio dove, dalle 9 alle 16, si svolgerà il torneo interregionale per il Nord Italia di, un’arte marziale fondata nel 1947 in Giappone da Doshin So e diffusa in tutto il mondo. Oltre alle gare è in programma anche un seminario tecnico per avvicinarsi a questa arte marziale che favorisce lo sviluppo degli individui, nondal punto di vistaivo. L’insegnamento e la tecnica esortano ad aiutarsi a vicenda e vivere felicemente con gli altri, sviluppando allo stesso tempo il fisico e la mente.