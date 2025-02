Ilgiorno.it - Shablo nella fabbrica delle idee: “Arte e musica. Ma con autenticità”

Milano – Pablo è vivo.rinasce dalle ceneri di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, il nome anagrafico che utilizza lontano dalle vette dell’hit-parade per riattaccare l’ombra a terra, e vola a Sanremo in compagnia di Guè, Joshua e Tormento. Domani all’Ariston li attendono le prove generali del Festival e poi si comincia. Già perché, a differenza di certi blitz del passato nei panni di produttore, stavolta c’è il brivido caldo di una gara da protagonista a prendergli la mano e a trascinarlo nell’agone festivaliero. Dalla devozione a San Paolo, protettore di quei tarantati a cui in estate ha prestato cuore e ritmo nei panni di maestro concertatore del concertone di Melpignano, a quello per San Remo, protettoreclassifiche, il passo è lungo. Ma lui, il producer argentino con un piede a Milano e l’altro in Umbria, 44 anni, ostenta tranquillità.