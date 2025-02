Metropolitanmagazine.it - Shablo e Gué lanciano la loro etichetta discografica Oyster Music

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e Guè hanno annunciato la nascita di, la. «Sarà la nostra nuova casa», ha raccontato Guè in un videomessaggio, parallelo alla conferenza stampa pre Sanremo dell’amico e collega, «Una fabbrica di idee, di arte, dove cercheremo di mettere di mettere in primo piano l’autenticità, la libertà di espressione, la cultura hip hop e soprattutto laa, tutte cose che nell’ultimo periodo sono state messe in secondo piano, specialmente nel nostro ambiente».Il battesimo del nuovo progetto avverrà con l’uscita del nuovo album di, il primo a quattordici anni da Thori e Rocce. Anche i futuri dischi di Guè verranno prodotti dae Guè: la nuovae SanremoL’obiettivo dei due è collaborare con molti altri artisti, inclusi gli emergenti, come ha spiegato: «Ci piace definire il genere che produrremo Luxury, nel senso che ci prenderemo il lusso di fare laa che piace a noi, senza dover sottostare alle dinamiche di mercato che influenzano in maniera negativa la qualità e la produzione artistica».