Gqitalia.it - Shablo a Sanremo è anche l’inizio di Oyster, la nuova etichetta di Guè e del produttore

Mentre un pianista suona le hit più grandi di, riarrangiate in una versione jazz club, una schiera di ostriche è pronta ad accogliere stampa e addetti ai lavori, nel piano sopra del Moysa - una delle tante fatiche didi questi anni, studio di registrazione e hub creativo pensato e realizzato con Fabrizio Ferraguzzo. Dopo pochi istanti il primo producer in gara aarriva e dice «Ci tenevo, dopo capirete», con un sorriso che non appartiene solitamente a chi è a pochi giorni da, indicando proprio le ostriche che hanno accolto tutti noi.Avremo effettivamente capito perché. Oltre che una conferenza per il lancio della partecipazione a, questo incontro, infatti, serve per lacreatura di Gué e dello stessosupportati da Jacopo Pesce e da un accordo di licenza con Island Music Italia/Universal:Music, un’che èuna boutique nonché il divertissement die Gué, che in questi anni hanno affrontato tutte le fasi dell’industry rap à la americana, insieme e singolarmente.