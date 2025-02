Sfilate sconti e negozi sempre aperti conFashion days

Ilgiorno.it - Sfilate, sconti e negozi sempre aperti con“Fashion days“

Dal 13 al 16 marzo arriva “Fashion”, un evento dedicato alla valorizzazione del commercio locale attraverso il tema della sostenibilità soprattutto in campo tessile. Quattro giorni di eventi in cui isaranno protagonisti, con iniziative sia all’interno che all’esterno delle attività, promozioni eparticolari. A oggi hanno aderito oltre 150 esercenti, un terzo dei quali a Busto. Gli appuntamenti in tutta la provincia sono oltre 60, ma c’è ancora tempo per comunicare l’adesione (il termine è il 28 febbraio). "Quando mi hanno parlato di questo progetto – racconta l’assessore allo Sviluppo economico Matteo Sabba - ho subito voluto promuoverlo perché ha i nostri stessi obiettivi, tra cui quello di intercettare flussi di pubblico da portare in città, come abbiamo fatto a Natale.