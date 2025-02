Lanazione.it - Sfilate, carri e tante novità. Si accende il carnevale

Meteo permettendo, oggi a Borgo San Lorenzo tornano le maschere e i coriandoli delmugellano, che con i suoi corsi è tra le manifestazioni più antiche e più note della zona. Unche da un paio di anni ha ripreso vigore, grazie all’innesto di un gruppo di giovani che hanno riportato brio e idee nuove nell’organizzazione della manifestazione. Nel circuito intorno ai giardini di piazza Dante, e all’interno dei giardini stessi, per quattro domeniche, da oggi al primo marzo, sarà baldoria, con musica, animazioni eallegorici. Il giovane comitato delha messo in campo già alcuneimportanti. Le illustra il presidente Matteo Ubaldi: "Intanto ogni domenica ledeisaranno due, con un corso mattutino alle 11 fino all’ora di pranzo. Come anno scorso, non mancherà neppure un punto ristoro.