Sport.quotidiano.net - Settempeda, giornata no. Scatto dell’Aurora Treia

Aurora0 AURORA : Testa, Romagnoli A., Dominino, Bonifazi (28’ st Romagnoli F.), Marini, Bartolini, Wali (12’ st Arias), Garcia F., Allegretti (1’ st Garcia M.), Borrelli, Giuli (36’ st Pottetti). All. Nocera.: Pettinari, D’Angelo, Palazzetti, Montanari, Quadrini, Dolciotti (17’ st Farroni), Perez, Rango, Sfrappini, Massini (38’ Pariani), Cappelletti. All. Ciattaglia. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 25’ rig. Borrelli, 34’ Allegretti. Note: spettatori 400 circa, angoli 5-4 per gli ospiti. Ammoniti: Giuli, Testa, Cappelletti e Dolciotti. Espulso al 49’ st Arias per doppia ammonizione. L’Aurora torna a vincere in casa dopo due mesi, superando meritatamente un’opaca. I padroni di casa, infatti, giocano una gara ordinata e attenta, sfruttando con abilità le occasioni, entrambe nel primo tempo, nell’arco di 9 minuti.