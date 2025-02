Ilrestodelcarlino.it - “Sette volte allagato con le mie api”: gli agricoltori vanno da un legale

Argenta, 9 febbraio 2025 – Appena sale un po’ l’acqua in golena, una cascata si riversa sui terreni saltando l’argine. “Da maggio 2023 siamo a”, le dita delle mani che disegnano quel numero,sott’acqua. Sono le piaghe, quelle di Alberto Negrini, titolare della società agricola Frazchina con la sorella Antonella (Confagricoltura). Sono proprietari del marchio ’Il Miele del Casetto’. Arnie e api che hanno fatto fagotto in fretta e furia, alcune finite in quel pantano che non ne vuole sapere di andare via, spazzate via dalla ‘rotta’. Campotto, Argenta, un intreccio di canali, strade e ponti interrotti, deviazioni e c’è quel torrente. L’Idice. Accursi si chiama la chiusa, una maledizione. Sono trascorsi una decina di giorni dalla pioggia e i terreni sembrano un lago scuro.