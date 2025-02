Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Gli atleti AEW non sono ai livelli della WWE”

è un autentico membroWWE e in passato ha difeso la compagnia da altri brand, compresi quelliAEW. Mentre la WWE e la AEW non si sfidano più nelle Wednesday Night Wars, i recenti commenti disulla competizione hanno attirato molta attenzione.Durante Sirius XM Sports, è stato chiesto adi immaginare uno scambio sensazionale tra la WWE e la AEW, simile allo scioccante accordo NBA che ha mandato Luka Doncic ai Lakers per Anthony Davis. Sapendo che la sua risposta avrebbe fatto scalpore, ??ha sostenuto che i talentiWWE operano a un livello diverso da quelliAEW.“Farò scalpore con questa dichiarazione ma Non credo che ci sia nessuno nella AEW che sia al nostro livello”.ha poi aggiunto che John Cena è il LeBron JamesWWE e, se proprio si dovesse fare uno scambio, scambierebbe John con MJFAEW.