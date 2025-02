Ilrestodelcarlino.it - "Servizio sanitario impeccabile"

Ivan Frani è molto soddisfatto del suo medico di base, Francesco Pignatosi. "Ilche offre il mio medico è ottimo e devo dire che non posso assolutamente lamentarmi. Sono soddisfatto delin generale. Il mio medico mi risponde subito appena ho necessità. Nell’ambulatorio ci sono due segretarie che rispondono sempre al telefono e non ci sono mai attese per impegnative o ricette. Devo dire che mi sento molto fortunato perché sento molte persone lamentarsi dei loro medici di base. Io poi fortunatamente ho bisogno di rado del".