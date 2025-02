Sport.quotidiano.net - Serie D. Titani alle prese col Lentigione. United sul campo del Progresso

Novanta minuti tutt’altro che semplici sono quelli che oggi toccano al San Marino suldel. Un faccia a faccia contro la quinta della classe per dimenticare in fretta il ko contro il Cittadella Vis Modena. Gara in viaggio anche per loRiccione che andrà a bussare alla porta delper tentare di dare un minimo di continuità al pareggio dello scorso turno contro il Corticella.D. Girone D (23ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Zenith Prato, Corticella-Tau Altopascio, Fiorenzuola-Forlì,-San Marino, Prato-Piacenza,Riccione, Ravenna-Imolese, Sammaurese-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Pistoiese. Classifica: Forlì, Ravenna 51; Tau Altopascio 48; Pistoiese,41; Imolese 32; Tuttocuoio 30; Prato 29; Cittadella Vis Modena 28; Piacenza, Sasso Marconi 25;24; Zenith Prato 23; San Marino, Corticella 22;Riccione 19; Sammaurese, Fiorenzuola 16.